Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    безграмотный провокатор....«Так дальше жить ...
  • Елена Петрова
    Очень важная и интересная новость!!!😊Гимнастка из Росс...
  • Ильдус Мамлеев
    Хороший он мужик, но "уберут его скоро", к сожалению, очень многим в Европе он по "перек горла", да и не сговорчивый.В Европе сообщили...

Производители предупредили о росте цен на пиво в России

Производители предупредили о росте цен на пиво в России

Еще два крупных производителя заявили о подорожании пива в России. Как пишет «Коммерсантъ», Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (производит напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») объявили ретейлерам о повышении отпускных цен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх