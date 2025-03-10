Производители предупредили о росте цен на пиво в России

Еще два крупных производителя заявили о подорожании пива в России. Как пишет «Коммерсантъ», Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (производит напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») объявили ретейлерам о повышении отпускных цен.