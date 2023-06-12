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Министр иностранных дел Индии Джайшанкар: Дели планирует продолжать сотрудничество с Москвой

Министр иностранных дел Индии Джайшанкар: Дели планирует продолжать сотрудничество с Москвой

В Дели ожидают продления сотрудничества с Москвой по теме привилегированного стратегического партнерства.

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