Патрушев: Россия в сезоне 2023-2024 экспортирует до 70 миллионов тонн зерна

Россия по итогам 2024 года рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна. Об этом в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, информирует пресс-служба Кремля.