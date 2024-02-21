Патрушев: Россия в сезоне 2023-2024 экспортирует до 70 миллионов тонн зерна

Россия по итогам 2024 года рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна. Об этом в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, информирует пресс-служба Кремля.
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