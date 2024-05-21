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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Что будет, если есть мед каждый день

Мед издавна признан одним из полезнейших для нашего организма продуктов. Высокое содержание необходимых ферментов и способность натурального меда замедлять процессы старения даровали ему звание суперфуда — мы начинаем возвращаться к тем принципам питания, которые исповедовали еще наши предки.

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