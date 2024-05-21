Что будет, если есть мед каждый день

Мед издавна признан одним из полезнейших для нашего организма продуктов. Высокое содержание необходимых ферментов и способность натурального меда замедлять процессы старения даровали ему звание суперфуда — мы начинаем возвращаться к тем принципам питания, которые исповедовали еще наши предки.