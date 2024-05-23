Российских учителей освободят от лишней нагрузки

Александр Лагуткин

Сократят!? Да ладно! У жены в школе сразу шесть учителей-предметников подали на увольнение. Кто может сбежать, - из школы бегут. Советские методики убрали, новых никто не разработал. Придумывай сам. Учебники меняются даже в течение года. Нагрузок с разными планами и отчетами навалили. Цифровые дневники, которые нормально не работают и их регулярно меняют. Куча всякой общественной нагрузки. Всякие голосования за каких-то депутатов, о которых никто не знает с обязательными отчётами. Дорабатывают в основном пенсионеры. Девиз Фурсенко-Скворцова: "Мне грамотные не нужны!" в действии. Отсюда и результаты. Зарплата не менялась уже лет десять, хотя цены выросли в несколько раз. Приходящая молодежь, посмотрев на весь этот дурдом, через пару месяцев увольняется. Проще сидеть в кабинете каким-нибудь помощником, секретарем... Спокойно, без нервотрепки и получать больше.