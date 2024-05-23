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Российских учителей освободят от лишней нагрузки

Российских учителей освободят от лишней нагрузки

Российских учителей хотят освободить от лишней работы. Как сообщают «Известия», в Госдуму поступил соответствующий законопроект.

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Комментарии
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tsan tsan
Свежо предание ....
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20 час.
Александр Лагуткин
Сократят!?   Да ладно!  У жены в школе сразу шесть учителей-предметников  подали на увольнение. Кто может сбежать, - из школы бегут.  Советские методики убрали, новых никто не разработал. Придумывай сам. Учебники меняются даже в течение года.   Нагрузок с разными планами и отчетами навалили.  Цифровые дневники, которые   нормально не работают и их регулярно  меняют.  Куча всякой общественной нагрузки. Всякие голосования за каких-то депутатов, о которых никто не знает с обязательными отчётами.  Дорабатывают в основном пенсионеры.  Девиз Фурсенко-Скворцова: &quot;Мне грамотные не нужны!&quot; в действии.   Отсюда и результаты. Зарплата не менялась уже лет десять, хотя цены выросли в несколько раз.  Приходящая молодежь, посмотрев на весь этот дурдом, через пару месяцев увольняется.  Проще сидеть в кабинете каким-нибудь помощником, секретарем...  Спокойно, без нервотрепки  и получать  больше.
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