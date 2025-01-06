Спор завершен: ученые ответили на вопрос, кто умнее, кошки или собаки

Вопрос о том, кто умнее — кошки или собаки, волнует многих любителей животных. Долгое время господствовало мнение, что собаки обладают более высоким уровнем интеллекта, благодаря развитому социальному мышлению и способности подчиняться человеку.
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