Мигрантские сводки Коллаж. Источники фото - стопкадры из видео в телеграм-канале "Русская Община".
«Я тебя потыкаю»: азербайджанцы сбили на дороге русского парня и поставили его на счетчик. Угрозами дело не закончилось
Комментарии
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ВС
Валерий Симоненко
Не о каких то "стрелах" мечтать надобно, а ДЕЛОМ заниматься! ГОЛОВУ И РАЗУМ ИМЕТЬ надобно! ДУМАТЬ надо и ДЕЙСТВОВАТЬ в соответствие с тем, что РАЗУМ подсказывает, но не понты про "мудрость" власть придержащих слушать, рот разинув и разум отключив! Да Правителя в Стране иметь надобно! Правителя умного, НЕ понтового, внутрь Страны смотрящего, да, в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, планы обустройства СВОЕЙ собственной Страны строящего и воплощающего. А мечтания и прожекты о мировых проблемах мечтателям оставить надобно. ДЕЛОМ заниматься надо. а не болтовнёй, показухой, да враньем, и хвастовством про то, как живётся хорошо в России! А то у нас только бла - бла и скулёжь какие "они" плохие и какие мы "не такие" и "правильные"..., да "грозилки" грозные и "красные линии". Ух, как страшно! Аж жуть! А Страна брошена и всё как то сама по себе...
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1 час.
Владимир Тамбасов
Путинская миграционная политика в действии! За кого голосовали, то и получили не зря он коран целовал за черножопых он горой
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Дикарь , варвар всегда имеет преимущество в конфликте с цивилизованным человеком...Которого не защищает государство...Дикарь может обмануть , прирезать , избить... Чего не сделает культурный человек.
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1 час.
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