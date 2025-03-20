«Я тебя потыкаю»: азербайджанцы сбили на дороге русского парня и поставили его на счетчик. Угрозами дело не закончилось

ВС

Валерий Симоненко

Не о каких то "стрелах" мечтать надобно, а ДЕЛОМ заниматься! ГОЛОВУ И РАЗУМ ИМЕТЬ надобно! ДУМАТЬ надо и ДЕЙСТВОВАТЬ в соответствие с тем, что РАЗУМ подсказывает, но не понты про "мудрость" власть придержащих слушать, рот разинув и разум отключив! Да Правителя в Стране иметь надобно! Правителя умного, НЕ понтового, внутрь Страны смотрящего, да, в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, планы обустройства СВОЕЙ собственной Страны строящего и воплощающего. А мечтания и прожекты о мировых проблемах мечтателям оставить надобно. ДЕЛОМ заниматься надо. а не болтовнёй, показухой, да враньем, и хвастовством про то, как живётся хорошо в России! А то у нас только бла - бла и скулёжь какие "они" плохие и какие мы "не такие" и "правильные"..., да "грозилки" грозные и "красные линии". Ух, как страшно! Аж жуть! А Страна брошена и всё как то сама по себе...