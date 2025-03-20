«Я тебя потыкаю»: азербайджанцы сбили на дороге русского парня и поставили его на счетчик. Угрозами дело не закончилось

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигрантские сводки Коллаж. Источники фото - стопкадры из видео в телеграм-канале "Русская Община".

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Комментарии
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ВС
Валерий Симоненко
Не о каких то &quot;стрелах&quot; мечтать надобно, а ДЕЛОМ заниматься!  ГОЛОВУ И РАЗУМ ИМЕТЬ надобно! ДУМАТЬ надо и ДЕЙСТВОВАТЬ в соответствие с тем, что РАЗУМ подсказывает, но не понты про &quot;мудрость&quot; власть придержащих слушать, рот разинув и разум отключив! Да Правителя в Стране иметь надобно! Правителя умного, НЕ понтового, внутрь Страны смотрящего, да, в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, планы обустройства СВОЕЙ собственной Страны строящего и воплощающего. А мечтания и прожекты о  мировых проблемах мечтателям оставить надобно. ДЕЛОМ заниматься надо. а не болтовнёй, показухой, да враньем, и хвастовством про то, как живётся хорошо в России! А то у нас только бла - бла и скулёжь какие &quot;они&quot; плохие и какие мы &quot;не такие&quot; и &quot;правильные&quot;..., да &quot;грозилки&quot; грозные и &quot;красные линии&quot;. Ух, как страшно! Аж жуть! А Страна брошена и всё как то сама по себе...
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1 час.
Владимир Тамбасов
Путинская миграционная политика в действии! За кого голосовали, то и получили не зря он коран целовал за черножопых он горой
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Дикарь  ,  варвар  всегда  имеет  преимущество  в  конфликте с  цивилизованным  человеком...Которого  не  защищает  государство...Дикарь  может  обмануть  , прирезать  ,  избить... Чего  не  сделает  культурный  человек.
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1 час.
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