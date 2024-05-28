Крестопад в России продолжается, люди возмущаются

ГМ Георгий Михалев Потихоньку подготавливают людей к переходу в мусульманство. Сначала на картинках потом на храмах уберут кресты. Следующим шагом из храмов сделают мечети и водрузят полумесяцы.

Александр Третьяк Вопрос в первую очередь к идиотам которые рисуют такие эмблемы и к тем кто утверждает .Можно было выбрать символ который не символизирует ни какую религию .