Юрий Кот Неравнодушные подписчики пишут: «Христос Воскресе! Юрий, здравствуйте! Наверное я не первая уже пишу.
Крестопад в России продолжается, люди возмущаются
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Потихоньку подготавливают людей к переходу в мусульманство. Сначала на картинках потом на храмах уберут кресты. Следующим шагом из храмов сделают мечети и водрузят полумесяцы.
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1 час.
Александр Третьяк
Вопрос в первую очередь к идиотам которые рисуют такие эмблемы и к тем кто утверждает .Можно было выбрать символ который не символизирует ни какую религию .
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1 час.
Кот Рыжый
5-10% не более. В Москве храмы почти пустые. 10-15 лет назад такого не было.
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1 час.
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