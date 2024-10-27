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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» – фаворит против «Ливерпуля». Команда Слота победила в 8 матчах подряд во всех турнирах

«Арсенал» примет «Ливерпуль» в 9-м туре АПЛ. «Канониры» котируются небольшими фаворитами за 2.45. На «Ливерпуль» дают 3.

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