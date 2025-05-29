В МИД России заявили о подыгрывании секретариата ООН Западу по теме Украины

Секретариат ООН подыгрывает Западу в контексте украинского кризиса, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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