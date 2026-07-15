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Daily Storm

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Новак поручил ФАС снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%

Новак поручил ФАС снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%

Топливо для аграриев пойдет напрямую от нефтяниковВице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, глав регионов и нефтяных компаний.

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