Новак поручил ФАС снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%

Топливо для аграриев пойдет напрямую от нефтяниковВице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, глав регионов и нефтяных компаний.
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