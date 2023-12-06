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Российские ученые создали вещество для переработки ядерного топлива

Российские ученые создали вещество для переработки ядерного топлива

Ученые из России, работающие в разных крупных исследовательских центрах, разработали новое органическое соединение для улучшения процесса разделения и переработки компонентов отработанного ядерного топлива.

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