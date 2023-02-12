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Махачев – о словах Диаза: «Может, он чего-то покурил перед просмотром?»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на реплику Нейта Диаза. Диаз-млашдий в соцсетях написал, что Махачев «получил по заднице» в бою с Алексом Волкановски.

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