Дефицит работников сферы ЖКХ может достигнуть 50%

АС Анатолий Страшко Странно всё это.Самыми высокими темпами идут повышения оплаты нами услуг ЖКХ. А работать там некому. Куда уходят наши деньги, кто их ворует?

Валерий Дюков так пусть платят нормальные зарплаты и местный народ будет работать и мигранты не нужны будут.