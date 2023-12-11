(значит русских нанимать будут) Такой прогноз сделала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Дефицит работников сферы ЖКХ может достигнуть 50%
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Странно всё это.Самыми высокими темпами идут повышения оплаты нами услуг ЖКХ. А работать там некому. Куда уходят наши деньги, кто их ворует?
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12 час.
Валерий Дюков
так пусть платят нормальные зарплаты и местный народ будет работать и мигранты не нужны будут.
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12 час.
Галина Друзина
Что то повышают и повышают зарплату, да видать не тем, а депутатам, которые уже бесятся от жира.
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8 час.
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