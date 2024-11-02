Хачанов о том, что второй раз за неделю сыграет в Париже с французом: «Просто прошу зрителей вести себя чуть более уважительно, если возможно»

В пятницу он обыграл Григора Димитрова – 6:2, 6:3. – Я хорошо начал на задней линии, старался с самого начала на него давить.
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