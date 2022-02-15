Как создать уют дома? Гайд из 9 шагов. Часть 1

Вторая часть находится по ссылке Бывало ли у вас такое ощущение, что находиться даже в самом шумном кафе порой уютнее, чем дома? Думаю, особенно часто такое ощущение возникает, когда заезжаешь в новую квартиру или после недавно выполненного ремонта.