Отец Бейонсе (Beyoncé) подтвердил, что выйдет множество ремиксов Destiny's Child.

Мэтью Ноулз (Mathew Knowles) только что сообщил, что Destiny’s Child (Хьюстон, Техас, 1990—2005) возвращаются с новыми ремиксами — спустя более двух десятилетий после выхода их последнего альбома Destiny's Child “Мы собираемся выпустить на рынок несколько новых ремиксов, некоторые из которых вы никогда раньше не слышали”, - сказал Ноулз, отец Бейонсе (Beyoncé), который руководил трио, в интервью радиостанции SiriusXM на шестой странице 22 июля.