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Все о Музыке

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Отец Бейонсе (Beyoncé) подтвердил, что выйдет множество ремиксов Destiny's Child.

Отец Бейонсе (Beyoncé) подтвердил, что выйдет множество ремиксов Destiny's Child.

Мэтью Ноулз (Mathew Knowles) только что сообщил, что Destiny’s Child (Хьюстон, Техас, 1990—2005) возвращаются с новыми ремиксами — спустя более двух десятилетий после выхода их последнего альбома Destiny's Child “Мы собираемся выпустить на рынок несколько новых ремиксов, некоторые из которых вы никогда раньше не слышали”, - сказал Ноулз, отец Бейонсе (Beyoncé), который руководил трио, в интервью радиостанции SiriusXM на шестой странице 22 июля.

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