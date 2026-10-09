Проблема насилия в арабском секторе вновь в центре внимания

В ночь на 30 августа 2026 года на тихой улице Лейб бен Сара в Яффо раздались выстрелы — неизвестный на электрическом мотоцикле Sur-Ron устроил засаду на припаркованный автомобиль, открыв огонь по двум мужчинам .
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