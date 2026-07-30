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ФедералПресс

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Стало известно, кому из россиян увеличат пенсии в августе

Стало известно, кому из россиян увеличат пенсии в августе

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. В августе пенсии будут повышены у нескольких категорий пенсионеров. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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