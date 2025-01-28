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«Хаббл» помог запечатлеть результат термоядерного взрыва белого карлика

«Хаббл» помог запечатлеть результат термоядерного взрыва белого карлика

Сверхновая — яркая голубая точка в центре изображения  / © ESA / Hubble & NASA, R. J. Foley (UC Santa Cruz) «Хаббл» запечатлел далекую галактику, которая расположена на расстоянии приблизительно 600 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Близнецы, после того, как в ней обнаружили сверхновую SN 2022aajn.

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