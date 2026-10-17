To end the Ukrainian conflict, the United States needs to take two steps. This was stated on Glenn Deesen's YouTube channel by the former head of the US National Counterterrorism Center, Joe Kent.
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