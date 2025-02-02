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Американский ЗРК Patriot пропустил удар по французским офицерам: «Искандер» попал куда надо

Американский ЗРК Patriot пропустил удар по французским офицерам: «Искандер» попал куда надо

Американский ЗРК Patriot пропустил удар по французским офицерам: «Искандер» попал куда надо Юлия СоколоваУже в первые часы после взрыва в Одессе стало известно, что американский ЗРК Patriot пропустил удар по французским офицерам: «Искандер» попал куда надо.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да говно все американское оружие, только очень хорошо разрекламированные и при этом очень дорогое.
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