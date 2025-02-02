Американский ЗРК Patriot пропустил удар по французским офицерам: «Искандер» попал куда надо Юлия СоколоваУже в первые часы после взрыва в Одессе стало известно, что американский ЗРК Patriot пропустил удар по французским офицерам: «Искандер» попал куда надо.