Сны о выпадении зубов: что на самом деле они предсказывают

Чего только не увидишь во сне: многие, вероятно, сумели в них полетать, либо оказывались в публичных местах, одетыми в одно только одеяло, или, возможно, теряли зубы? Ученые давно заметили, что некоторые общие сюжеты сновидений могут совпадать у людей разного возраста, пола, национальности и социального происхождения.