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Фанат выпрыгнул перед Роналду с трибуны в перерыве игры с Грузией. Форвард не пострадал, болельщика оттеснил стюард

Фанат выпрыгнул перед Роналду с трибуны в перерыве игры с Грузией. Форвард не пострадал, болельщика оттеснил стюард

В игре группового раунда Евро-2024 Португалия уступила Грузии со счетом 0:2. После свистка на перерыв, когда игроки шли к подтрибунному помещению, один из болельщиков выпрыгнул с трибуны перед туннелем и едва не сбил 39-летнего нападающего с ног.

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