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В БГТУ объяснили востребованность новых специальностей по инженерии кожи и меха.

В БГТУ объяснили востребованность новых специальностей по инженерии кожи и меха.

С текущего учебного года на факультете органических веществ Белорусского государственного технологического университета началась подготовка специалистов по новой специальности ´Производство и переработка полимерных материалов´ с профилизацией ´Технология кожи и меха´ с присвоением специалисту квалификации ´Инженер.

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