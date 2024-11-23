В БГТУ объяснили востребованность новых специальностей по инженерии кожи и меха.

С текущего учебного года на факультете органических веществ Белорусского государственного технологического университета началась подготовка специалистов по новой специальности ´Производство и переработка полимерных материалов´ с профилизацией ´Технология кожи и меха´ с присвоением специалисту квалификации ´Инженер.
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