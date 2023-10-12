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На месте гибели советских летчиков под Малой Вишерой установили табличку

На месте гибели советских летчиков под Малой Вишерой установили табличку

Памятные таблички с фотографиями пилотов установлены на месте падения самолета Пе-2 № 17-18 из 138-го ближнебомбардировочного авиационного полка под Малой Вишерой на Волховском фронте, сообщает пресс-служба поискового отряда «Красная Звезда» 11 октября в соцсети «ВКонтакте».

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