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Политолог призвал Украину к переговорам с Россией после слов Медведева

Политолог призвал Украину к переговорам с Россией после слов Медведева

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев заявил, что слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева.

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