Новые штрафы для владельцев квартир с балконами: готовьтесь к 15 000 рублей в день Юлия ЧелкановаС 17 февраля начинает действовать новый указ, который существенно повлияет на жизнь собственников квартир с балконами.
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