Размером с ладонь: Путину показали самый маленький в России дрон с ИИ

На выставке в Нижнем Новгороде Владимиру Путину показали самый маленький дрон в России. Звучит как новость одного дня, но за ней стоит нечто более серьёзное — полностью автономный аппарат с искусственным интеллектом, который может работать без внешних серверов.
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