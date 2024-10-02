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Сводка на утро 2 октября! Курская дуга в эпицентре боев, Угледар – год тяжелых боев подошел к концу

Сводка на утро 2 октября! Курская дуга в эпицентре боев, Угледар – год тяжелых боев подошел к концу

В Курской области, по данным группировки войск «Север», наиболее интенсивные столкновения происходят на юге Суджанского района, где наши силы продолжают вытеснять ВСУ из окрестностей Плехово, который пока остаётся под контролем противника.

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