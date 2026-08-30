«Западный ВПК не выдохнется – вложены огромные средства» – ведущий специалист РАН

Европейские страны переносят украинские производства ВПК на свою территорию, тем самым укрывая их под купол 5-й статьи Устава НАТО.
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