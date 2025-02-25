Дипломат Ульянов назвал идею ядерного щита над Германией необоснованной

Предложение лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о создании над Германией ядерного щита с участием Франции и Великобритании отражает обеспокоенность в Европе из-за пересмотра Вашингтоном своей политики в отношении союзников.
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