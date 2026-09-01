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Царьград

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Дамбы рушатся, чиновники ставят галочки: России снова приготовили ловушку свои?

Дамбы рушатся, чиновники ставят галочки: России снова приготовили ловушку свои?

Дамбы рушатся. То тут, то там затапливает садоводческие товарищества, поля, а то и целые сёла. Но чиновники ставят галочки: мол, ответственные есть, им и штрафы платить.

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