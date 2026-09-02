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Более 100 моделей Xiaomi и Redmi уже тестируют с HyperOS 4. Версий новой прошивки на Android 16 нет

Более 100 моделей Xiaomi и Redmi уже тестируют с HyperOS 4. Версий новой прошивки на Android 16 нет

Пока замечены только версии на Android 17 Спустя всего 15 дней после выхода HyperOS 4 новая оболочка уже проходит внутреннее тестирование почти на всех устройствах, которые должны получить Android 17.

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