Более 100 моделей Xiaomi и Redmi уже тестируют с HyperOS 4. Версий новой прошивки на Android 16 нет

Пока замечены только версии на Android 17 Спустя всего 15 дней после выхода HyperOS 4 новая оболочка уже проходит внутреннее тестирование почти на всех устройствах, которые должны получить Android 17.
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