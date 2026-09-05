Самолет с Уиткоффом и Кушнером пересек границу России

Самолет со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и бизнесменом, зятем главы США Джаредом Кушнером, 5 сентября пересек границу России.
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