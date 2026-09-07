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Врачи раскрыли причины отзыва препарата «Декарис» и чем он грозит пациентам

Врачи раскрыли причины отзыва препарата «Декарис» и чем он грозит пациентам

В России с 1 сентября приостановлено действие регистрационного удостоверения противоглистного препарата «Декарис», содержащего левамизол.

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