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Сафонов стал первым российским вратарем, номинированным на приз Яшина

Сафонов стал первым российским вратарем, номинированным на приз Яшина

РИА Новости/Алексей Филиппов Вратаря французского "Пари Сен-Жермен", россиянина Матвея Сафонова, номинировали на приз лучшему голкиперу 2026 года.

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