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Владимирские новости

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«Муром» победил «Велес» в Кубке России 1:0

«Муром» победил «Велес» в Кубке России 1:0

Футболист «Мурома» Никита Козловский забил единственный гол на 68-й минуте, обеспечив победу над одним из лидеров первенства ФНЛ.

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