Ансамбль эстрадного танца "Аквамарин" открывает набор детей на новый танцевальный сезон 2024-2025⭐ Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время.
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Ансамбль эстрадного танца "Аквамарин" открывает набор детей на новый танцевальный сезон 2024-2025⭐ Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время.