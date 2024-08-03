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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Ансамбль эстрадного танца "Аквамарин" открывает набор детей на новый

Ансамбль эстрадного танца "Аквамарин" открывает набор детей на новый танцевальный сезон 2024-2025⭐ Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время.

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