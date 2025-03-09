Израиль нарушил соглашения по Газе, прекратив поставки электричества

Решение израильских властей о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа вызвало резкую реакцию со стороны палестинского движения ХАМАС, которое расценило этот шаг как серьезное нарушение соглашения о перемирии.
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