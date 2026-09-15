Россия вошла в число лидеров по готовности к биологическим угрозам

Россия повысила готовность к биологическим и эпидемиологическим угрозам. Как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране сейчас работают 55 центров секвенирования, которые позволяют выявлять и изучать возбудителей инфекций.
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