Россия вошла в число лидеров по готовности к биологическим угрозам

Россия повысила готовность к биологическим и эпидемиологическим угрозам. Как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране сейчас работают 55 центров секвенирования, которые позволяют выявлять и изучать возбудителей инфекций.