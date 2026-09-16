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Бизнесмен Рыськов не смог оспорить владение участком Киркорова

Бизнесмен Рыськов не смог оспорить владение участком Киркорова

ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу предпринимателя Глеба Рыськова на решение по иску к певцу Филиппу Киркорову.

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