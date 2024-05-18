Карасин: запрос Киева на разрешение ударов по РФ доказывает безысходность ВСУ

Обращение украинских властей к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить им наносить удары по территории России еще раз доказывает, что ВСУ осознают безысходность своего положения.
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