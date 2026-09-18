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Три человека, включая двух детей, умерли от отравления колбасой под Саратовым

Три человека, включая двух детей, умерли от отравления колбасой под Саратовым

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Три человека погибли в результате отравления колбасой в Саратовской области. Среди них – восьмилетняя девочка и 11-летний мальчик.

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