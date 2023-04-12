Мастер-класс по созданию ботанического барельефа в студии Artista Handmade

Ботанический барельеф — гипсовая цветочная композиция, созданная в технике художественного литья. Участники творческого мастер-класса узнают, как самостоятельно изготовить необычное панно и создать изделие, способное украсить любой интерьер.
Ботанический барельеф — гипсовая цветочная композиция, созданная в технике художественного литья. Участники творческого мастер-класса узнают, как самостоятельно изготовить необычное панно и создать изделие, способное украсить любой интерьер.
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