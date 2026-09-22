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Отец — звезда советского кино, а дети выбрали совсем другую жизнь: кем стали наследники знаменитых актёров

Отец — звезда советского кино, а дети выбрали совсем другую жизнь: кем стали наследники знаменитых актёров

Казалось бы, у детей известных актёров есть почти готовый сценарий будущего. Они с детства находятся рядом со съёмочными площадками и театрами, знакомы с режиссёрами и артистами, а знаменитая фамилия уже сама по себе открывает многие двери.

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