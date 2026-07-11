На территории дронопорта в деревне Цимбулова уже размещены 11 стационарных пусковых установок для дронов-камикадзе «Герань-4/5», строительство которых велось в мае.
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На территории дронопорта в деревне Цимбулова уже размещены 11 стационарных пусковых установок для дронов-камикадзе «Герань-4/5», строительство которых велось в мае.
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