´Вместе против наркотиков´: в Бортниковской школе со взрослыми говорили о детской ответственности.

В Бортниковской школе, в рамках антинаркотической межведомственной акции ´Вместе против наркотиков´, состоялось родительское собрание с участием представителей профилактических структур Бобруйского района.
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