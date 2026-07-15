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ЕК не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов, но постарается наказать отдельные спортивные федерации

Еврокомиссия не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов, так как организация не получает средств от Евросоюза.

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