Россияне все чаще выбирают имена из Древней Руси и экзотические варианты В списке самых популярных имен остаются классические варианты: Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей.
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Россияне все чаще выбирают имена из Древней Руси и экзотические варианты В списке самых популярных имен остаются классические варианты: Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей.
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